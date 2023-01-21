В честь китайского Нового года Дворцовый мост будет подсвечен красным цветом

В честь Нового года по восточному календарю в Петербурге Дворцовый мост будет подсвечен красной подсветкой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, праздничную подсветку на мосту петербуржцы смогут наблюдать с 21 января по 5 февраля. Красное свечение будут обеспечивать 600 светильников, расположенных. Специалисты ГБУ «Ленсвет» настроят их на нужный цвет дистанционно через интеллектуальную систему управления оборудованием.

Как отметили в пресс-службе, включение праздничной подсветки — это дань уважения китайскому народу, знак дружбы между странами и напоминание о совместных проектах и сотрудничестве во множестве сфер.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что строительство нового Большого Смоленского моста в Петербурге начнут в конце 2023 года. Мост соединит левый и правый берега Невы. Переправа позволит улучшить транспортное сообщение для 800 тысяч жителей левого и правого берегов.