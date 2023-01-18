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В Петербург циклоне “Harto” принесет дожди на Крещение

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В Петербурге на Крещение, 19 января, ожидается совсем не зимняя погода. В этот день могут быть побиты сразу несколько рекордов из-за аномального потепления и осадков.

Как рассказал в своем Телеграм-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в четверг, 19 января, траектория циклона “Harto” принесет в город обильные осадки в виде дождя. Также ожидается ветер.

Синоптик отмечает, что в этот день могут быть побиты несколько рекордов, связанных с температурой воздуха и осадками. Он напомнил, что самая высокая температура для 19 января была зафиксирована в 2020 году и составляла +4,7 градусов. А в 1974 году в городе отмечены самые максимальные осадки для этой даты. Тогда за сутки выпало 9,3 миллиметра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в МЧС петербуржцев предупредили о сильном ветре 19 января.

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