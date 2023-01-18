Петербуржцев предупредили о штормовом ветре и сильных осадках 19 января

В Петербурге ожидается погодная перемена. Увы, перемена эта будет не в лучшею строну. Горожан предупредили о сильном ветре.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице, в четверг, 19 января, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в городе ожидается сильный ветер с порывании до 17 метров в секунду. Также сильными будут и осадки.

Петербуржцам следует быть осторожнее находясь на улице. Особенно внимательными в непогоду должны быть автомобилисты.

Напомним, что ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказывал, что 19 января, на Крещение, в Петербурге ожидается аномальное потепление в +5 градусов. Также в день православного праздника пройдут дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в среду, 18 января, в городе потеплеет до +1...+3 градусов, а также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.