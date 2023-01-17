Из Петербурга в Калининград запустят почтовый вагон

Из Петербурга в Калининград начал ездить почтовый вагон. Он будет курсировать между этими городами еженедельно.

Как передает “МК в Калининграде”, почтовый вагон – это совместный проект от Федеральной пассажирской компании и “Почты России”. Раньше посылки из таких регионов, как Новгородская и Псковская области, Республика Карели, отправлялись через Москву, поэтому порой их приходилось долго ждать.

Теперь же, с появлением сообщения между Северной столицей и Калининградом, время ожидания должно заметно сократиться. В “Почте России” пояснили, что по расписанию почтовый вагон будет ходить раз в неделю в составе поезда №79/80 Санкт-Петербург - Калининград. Также стоит отметить, что в вагон достаточно вместительный – в него помещается почти две тысячи почтовых отправлений.

Ранее мы также сообщали, что железнодорожники рассказали, что за2022-й год нашли в вагонах потчи одну тысячу разнообразных личных вещей, забытых пассажирами.