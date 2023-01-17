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В честь годовщины прорыва блокады Ленинграда зажгут факелы на Ростральных колоннах

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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В Петербурге зажгут факелы на Ростральных колонах в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в среду, 18 января, в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 будут зажжены факелы на Ростральных колоннах. По мимо этого, в Колпино на бульваре Свободы в этот памятный день с 8:00 до 20:00 будут гореть факелы на мемориальной доске воинам-ижорцам.

Факелы на Ростральных колоннах зажигаются несколько раз в год на городские и всероссийские праздники, а также в особо торжественных случаях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице 18 января в 21:00 пройдет праздничный салют в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда. Праздничные залпы дадут из 12 пушек Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости. Лучше всего салют будет видно с набережной Невы. 

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