В Кронштадте построят набережную, которая свяжет "Остров фортов" и сквер "Инчхон"

В Кронштадтском районе Петербурга собираются построить набережную, протяженностью 2,6 километра, которая соединит сквер “Инчхон” и “Остров фортов”.

Как рассказали в пресс-службе правительства города, в Смольном утвердили проект планировки пешеходной набережной, которая соединит все очереди парка “Остров фортов” и сквер “Инчхон”. Набережная позволит большему количеству людей принять участие в праздничных мероприятиях в акватории Каботажной гавани и на Кронштадтском рейде.

Ширина пешеходной части составит 4,5 километра, в некоторых местах ее расширят до 6 километров, а длинна – 2,8 километров. Проект будут реализовывать в несколько этапов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кронштадте построят четырехполосный участок на Цитадельском шоссе, а также реконструируют участок дороги от Комплекса защитных сооружений до Цитадельской дороги на Кронштадтском шоссе.