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В Кронштадте появится новый участок Цитадельского шоссе

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© Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

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В Петербурге планируется реконструировать участок Кронштадтского шоссе, а также построить четырехполосный участок на Цитадельском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, новый четырехполосный участок дороги, протяжённостью 1,1 километр, растянется от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга. Предполагается, что на нем будут оборудованы остановки для общественного транспорта, тротуары и велодорожки. Также на разделительной полосе планируют сделать пешеходный бульвар.

Кроме этого, будет проведена реконструкция участка дороги от Комплекса защитных сооружений до Цитадельской дороги на Кронштадтском шоссе. Его протяженность составляет 1,9 километра. Двухполосное шоссе будет расширено до четырехполосного. Будут обновлены остановки для общественного транспорта и сделаны наземные регулируемые пешеходные переходы, а также велодорожка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленобласти начали строить развязку с Мурманским шоссе.

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