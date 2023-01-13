Оттепель в Петербурге растянется на неделю

В Петербурге началось потепление, которое будет сопровождаться мокрым снегом вперемешку с дождем. Ожидается, что оттепель продолжится почти неделю. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Так, по сообщению синоптика, 13 января, в пятницу, в Северной столице температура воздуха уже перешла через ноль градусов. В Кронштадте уже больше +1 градуса. Колесов отмечает, что снег в городе заканчивается. Далее осадки не наблюдаться до вечера, а затем пойдет дождь с мокрым снегом.

Ветер в южных направлениях сохранится. Напомним, что 13 января он с порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге в пятницу, 13 января, температура воздуха составит +2...+4 градусов.