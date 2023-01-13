В Петербурге ожидается потепление и мокрый снег

В Петербурге наступают очередные погодные перемены. Так, 13 января, в пятницу, в город на Неве атмосферный фронт притянет новую порцию теплого атлантического воздуха. В этой ситуации сохранится облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый, в затем в дождь.

Как сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, в этот день температура воздуха в Северной столице окажется выше на 5-6 градусов от климатической нормы. Так, ожидаются потепления до +2...+4 градусов. По Ленобласти температура повысится до -1...+4 градусов. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм ртутного столба, что около нормы.

Также синоптик предупредил, что потепление сохранится и на субботу, 14 января.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что лавный синоптик Северной столицы Александр Колесов предупреждал о том, что в Старый Новый год ожидается потепление и дожди.