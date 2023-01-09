В Петербурге подписали соглашение на строительство нового перинатального центра на Василовых

В Петербурге построят новый перинатальный центр на улице Вавиловых в Калининском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Между правительством города и ООО «Современные перинатальные технологии» было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве, которое предусматривает создание современного перинатального центра.

Роддом на улице Вавиловых начал работу в 1979 году. Однако в 2013 году его пришлось закрыть, так как, здание нуждалось в очень серьезной реконструкции.

В новом перинатальном центре будет располагаться женская консультация, стационарные отделения на 260 мест, неонатологический стационар на 45 коек, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, а также отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.

Срок реализации проекта составит четыре года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 в Петербурге появятся четыре новые поликлиники и несколько малоформатных объектов здравоохранения.