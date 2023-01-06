Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре об опасностях зимних развлечений

В новогодние каникулы многие отдают предпочтение проведению досуга на воздухе, за зимними активностями такими, как катание на коньках, лыжах и ватрушках. Однако стоит помнить о простых, но важных правилах предосторожности, чтобы не навредить себе.

В пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга горожанам напомнили, что во избежания травм не стоит посещать каток и кататься с горок в состоянии алкогольного опьянения. Также важно быть внимательным при выборе горки и средств катания. На катке важно следить, чтобы коньки не болтались, удобно сидели на ноге. Также важно оценить состояние катка прежде, чем набирать скорость.

Во время зимних развлечений важно быть одетым по погоде, дабы не получить обморожение и не простудиться. Также петербуржцам посоветовали соблюдать меры профилактики против вирусных заболеваний, таких как коронавирус.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Роспотребнадзоре петербуржцам рассказли, как правильно варить киноа.