Петербуржцам рассказали, как правильно варить киноа

Новый год – это отличный повод внести разнообразие в рацион и сформировать правильные привычки в питании. Петербуржцам рассказали о пользе киноа и о том, как правильно готовить эту крупу.

Как передает Петроград.ру, в городском Роспотребнадзоре рассказали, что киноа обладает нежным ореховым вкусом, а также высоким содержанием питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Крупа удобна тем, что готовится быстро.

Для того, чтобы правильно приготовить киноа, нужен один стакан крупы, два стакана воды и соль по кусу. Сперва крупу нужно промыть холодной водой. Затем положить в кастрюлю, залить двумя стаканами воды, посолить, включить огонь.

После того как вода закипит, надо закрыть кастрюлю крышкой и варить крупу на медленном огне 15 минут. Затем кастрюлю надо снять с плиты и дать киноа настояться еще 10 минут.

Перед едой киноа надо перемешать в кастрюле и подавать к столу.