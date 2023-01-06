Петербуржцы готовы сменить место жительства из-за низких зарплат

Петербуржцы поучаствовали в опросе и рассказали по каким причинам готовы сменить место жительство на другой город или даже страну. Из числа опрошенных более 30% назвали низкую зарплату основной причиной.

Аналитики сервиса hh.ru провели исследование, которое показало, что 32% жителей Петербурга заявили, что готовы переехать из-за низких зарплат. Среди опрошенных 31% подумывает о переезде из-за малого количества компаний, в которых хотелось бы работать.

Среди причин также были названы вошли некомфортный климат и плохая экология – 27% (на 2% больше, чем в среднем по России). По 18% получили плохое здравоохранение и проблемы с устройством детей на учебу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что специалисты готовы проработать ряд вопросов, касающихся кредитования под залог интеллектуальной собственности, а также самозанятых граждан и бизнеса в целом.