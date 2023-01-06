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На отчистку заказника “Озеро Щучье” Петербург получит 35 млн рублей

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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Петербург получит от правительства РФ более 45 млн рублей для решения экологических проблем. Так, 35 млн будут потрачены на отчистку заказника “Озеро Щучье”.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Смольном подписали два постановления городского правительства о заключении соглашений с федеральными органами исполнительной власти, которые подразумевают финансовую помощь в решении экологических вопросов.

Согласно заключенному с Федеральным агентством водных ресурсов соглашению городу будет предоставлен трансферт из федерального бюджета для проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения на Кузьминском водохранилище, а также плотины на Нижнем водохранилище на реке Кузьминка.

Так, в 2023 году трансферт составит 10,2 млн рублей. В 2024 году трансферт будет равен 29,8 млн, а в 2025-м — 16,4 миллионов рублей.

Также Северная столица заключила соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии России, согласно которому городу будет предоставлена финансовая поддержка для очистки государственного природного заказника регионального значения “Озеро Щучье”, экология которого пострадала от свалки. В 2023 году трансферт составит 35 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за 2022 год петербуржцы заплатили порядка 300 тысяч рублей за неправильный выгул домашних питомцев.

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