На отчистку заказника “Озеро Щучье” Петербург получит 35 млн рублей

Петербург получит от правительства РФ более 45 млн рублей для решения экологических проблем. Так, 35 млн будут потрачены на отчистку заказника “Озеро Щучье”.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Смольном подписали два постановления городского правительства о заключении соглашений с федеральными органами исполнительной власти, которые подразумевают финансовую помощь в решении экологических вопросов.

Согласно заключенному с Федеральным агентством водных ресурсов соглашению городу будет предоставлен трансферт из федерального бюджета для проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения на Кузьминском водохранилище, а также плотины на Нижнем водохранилище на реке Кузьминка.

Так, в 2023 году трансферт составит 10,2 млн рублей. В 2024 году трансферт будет равен 29,8 млн, а в 2025-м — 16,4 миллионов рублей.

Также Северная столица заключила соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии России, согласно которому городу будет предоставлена финансовая поддержка для очистки государственного природного заказника регионального значения “Озеро Щучье”, экология которого пострадала от свалки. В 2023 году трансферт составит 35 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за 2022 год петербуржцы заплатили порядка 300 тысяч рублей за неправильный выгул домашних питомцев.