Депутат Госдумы рассказал, почему штрафы за неправильный выгул собак эффективнее видеонаблюдения

Петербуржцы с начала 2022 года заплатили порядка 300 тысяч рублей за неправильный выгул домашних питомцев. Всего было составлено 38 протоколов за прогулку без поводка и намордника.

В Северной столице штрафы грозят хозяевам тех собак, который имею в холке более 40 сантиметров. На оплату штрафа дается 60 дней. Если нарушитель не заплатил в установленный срок, то дело передают судебным приставам. Об этом сообщает МК в Петербурге.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что такая мера эффективнее, чем видеоконтроль.

По его мнению, денежные наказания обычно мотивируют людей не нарушать закон. А идею с видеоконтролем довольно сложно реализовать. Он считает, что это “просто технически невозможно”.