Антициклон обеспечит в Петербурге небольшой снег и похолодание до -10

В Петербурге продолжают крепнуть морозы. В пятницу, 6 января, погодные условия в городе продолжит формировать антициклон. Благодаря ему сохранится преимущественно облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Северной столице в этот день составит -8...-10 градусов. По Ленобласти -8...-13, а местами похолодает до -18 градусов. Ветер северо-западный 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм ртутного столба, что выше нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В субботу, 7 декабря, похолодает до -10...-12 градусов, существенных осадков не ожидается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ночь с 4 на 5 января температура воздуха упала до -12,7 градусов. Таким образом эта ночь стала самой холодной в сезоне.