Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде 3 января

В Петербурге вновь грядут погодные изменения. После дождей на Новый год и отсутствия осадков 1 и 2 января — город накроет снегопадом.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице предупредили, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в Петербурге, 3 января, во вторник, местами ожидается сильный снег.

В связи с этим горожанам следует быть внимательнее, находясь на улице. А также соблюдать особую бдительность за рулем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 2 января погодные условия в городе формируются за счет гребеня антициклона. Благодаря этому в городе сохранится облачеая погода, без осадков. Температура воздуха в этот день составит -1...+1 градус. Ветер западный 5-10 метров в секунду.