В первый понедельник года в Петербурге не будет снега и сохранится гололед

Погода в Петербурге продолжает оставаться не шибко зимней. В понедельник, 2 января, синоптическую обстановку в городе будет формировать гребень антициклона.

Как сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, за счет гребня антициклона в этот день в Северной столице будет преимущественно облачно, без осадков. Также синоптик предупредил, что сохранится гололед.

Температура воздуха составит -1...+1 градус. По Ленобласти ожидается -4...+1. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм ртутного столба, что около нормы.

Во вторник, 3 января, в Петербурге появится снег, а температура воздуха опустится до -2.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 1 января стало самым теплым за все время наблюдений за погодой.