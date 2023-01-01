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Петербург ждет самое теплое за все время 1 января

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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Первый день нового года в Петербурге не сможет порадовать зимней погодой, которая стала больше похожа на весеннюю. В городе наблюдается аномальное потепление.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, 1 января, в воскресенье, уже с семи часов утра в городе наблюдается повышение температуры до +4,8 градусов. Данный показатель на 0,3 градуса выше, чем показатель температуры в 2017 году.

Также по Северной столице гуляет юго-западный ветер с порывами от 4 до 8 метров в секунду. Давление составляет 746,8 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, точное значения нового рекорда можно будет определить после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что МЧС предупреждало петербуржцев о сильном ветре 1 января. Местами ожидаются сильные порывы до 15 метров в секунду.

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