В Петербурге родился первый в 2023 году малыш

В Петербурге на свет появился первый ребенок в Новом году. Малыш родился спустя минуту после наступления 2023 года – в 00.01. Об этом рассказали в в группе городского комитета по здравоохранению в соцсети "Вконтакте".

Мальчик родился в Родильном доме №16. Вес новорожденного – 3900 грамм, а рост составил 56 сантиметров. Для мамы малыша, 25-летней уроженки Тувы, это второй ребенок. Дома ее и братика ждет шестилетний сын.

Младенец и мама чувствуют себя хорошо. В ближайшие дни их выпишут, а пока они находятся в палате.Было также отмечено, что в первые часы Нового года в городе на Неве родились сразу три мальчика.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2023 года Медико-генетический центр начнет проводить расширенный скрининг новорожденных в Петербурге, который будет представлять из себя стандартный пяточный тест, включающий 36 маркеров генетических заболеваний. В случае подтверждения каких-либо генетических заболеваний для родителей ребенка будет организована индивидуальная работа в Медико-генетическом центре. Последующие лечение ребенка будет бесплатным.