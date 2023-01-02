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В Петербурге родился первый в 2023 году малыш

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© Фото: pxhere

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В Петербурге на свет появился первый ребенок в Новом году. Малыш родился спустя минуту после наступления 2023 года – в 00.01. Об этом рассказали в в группе городского комитета по здравоохранению в соцсети "Вконтакте".

Мальчик родился в Родильном доме №16. Вес новорожденного  – 3900 грамм, а рост составил 56 сантиметров. Для мамы малыша, 25-летней уроженки Тувы, это второй ребенок. Дома ее и братика ждет шестилетний сын.

Младенец и мама чувствуют себя хорошо. В ближайшие дни их выпишут, а пока они находятся в палате.Было также отмечено, что в первые часы Нового года в городе на Неве родились сразу три мальчика.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2023 года Медико-генетический центр начнет проводить расширенный скрининг новорожденных в Петербурге, который будет представлять из себя стандартный пяточный тест, включающий 36 маркеров генетических заболеваний. В случае подтверждения каких-либо генетических заболеваний для родителей ребенка будет организована индивидуальная работа в Медико-генетическом центре. Последующие лечение ребенка будет бесплатным.

 

 

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