В Петербурге будут проводить расширенный скрининг новорожденных для выявление генетических заболеваний

В Петербурге с начала 2023 года Медико-генетический центр начнет проводить расширенный скрининг новорожденных. Это будет стандартный пяточный тест, включающий 36 маркеров генетических заболеваний.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, в случае подтверждения каких-либо генетических заболеваний для родителей ребенка будет организована индивидуальная работа в Медико-генетическом центре.

Отмечается, что последующие лечение будет предоставляться бесплатно. в том числе с привлечением фонда “Круг добра”. Лечение будут проводить либо в медицинских учреждениях Петербурга, либо в федеральных центрах.

Расширенный скрининг новорожденных детей позволит выявить наличие врожденных заболеваний еще до появления каких-либо симптомов. В том числе, первичные иммунодефициты и спинальную мышечную атрофию.

Скрининг будут проводить всех детей, рожденных в Петербурге, независимо от прописки родителей новорожденного.

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