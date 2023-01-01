В первый день нового года в Петербурге пройдет крестный ход трезвенников

Петербургские трезвенники 1 января смогут поучаствовать в традиционном крестном ходе трезвенников, который пройдет в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе городской митрополии.

В этом году крестных ход будет проводиться 23 раз по счету. Участники шествия соберутся днем, в 13:00, возле Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры. Участники мероприятия пройдут по Невскому проспекту.

В молитвенном шествии примут участие духовенство, члены трезвеннеческих обществ, работники социальной сферы и молодежь. Также к крестному ходу сможет присоединиться любой желающий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге собираются восстановить Спас на Сенной, который был публично разрушен в 1961 году. Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга и петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, за круглом столом обсудили варианты восстановления храма.