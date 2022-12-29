В Петербурге подорожает техосмотр со следующего года

В Петербурге повысят впервые с 2012 года тарифы на оказание услуг по техосмотру автомобиля.

Обязательно техосмотр должны проходить такси, автобусы и грузовые автомобили. Остальные обязаны это делать, если транспортное средство старше 4 лет.

Как пишет Neva.Today, максимальный размер платы вырастет на 75,2% с начала 2023 года. Так, мотоциклисты должны будут заплатить до 515 рублей, а владельцы легковых авто – до 1550 рублей.

Максимальная стоимость техосмотра автобусов массой до пяти тонн обойдется в 2780 рублей. Стоимость техосмотра грузовиков массой до 3,5 тонн составит 1 650 рублей. Для владельцев грузовиков с массой 3,5-12 тонн техосмотр будет стоить 3 241 рубль. А за грузовые машины массой более 12 тонн техосмотр выйдет в 3 500 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на петербургском автомобильном заводе Hyundai была запущена линия по изготовлению кузовов для экспорта в Казахстан.