На петербургском заводе Hyundai начали делать кузова для экспорта

На петербургском автомобильном заводе Hyundai недавно вновь была запущена линия по изготовлению кузовов, которые не предназначены для России – их направят на завод к Казахстан для дальнейшей сборки.

Автомобильный завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Петербурге после простоя начал штамповать кузова для машин Hyundai Solaris. Далее они будут транспортированы на завод компании, который находится в Алма-Ате, в Казахстане. Об этом пишет Neva.Today.

По словам независимых экспертов, изготовление деталей на петербургском заводе не стоит рассматривать, как желание корейской компании остаться в России.

Напомним, что завод находился на простое с марта из-за возникших логистических проблем с поставками комплектующих.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на бывшем заводе Nissan в Петербурге планируют произволить машины Lada дороже основной линейки. По словам президента компании “АвтоВАЗ” Максима Соколова, начале пути компания планируют выпустить минимум три более дорогостоящих моделей. В следующем, 2023-м, году начнется выпуск автомобилей класса C и D.