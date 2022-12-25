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Политолог рассказал, закончатся ли санкции для России в 2023 году

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© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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В уходящем, 2022-м, году было много неоднозначных и сложных ситуации для России. О том, что ожидать в следующем году и как будут обстоять дела с санкциями рассказал политолог Александр Асафов.

В разговоре с “МК в Питере”, Асафов напомнил, что 24 февраля будет годовщина начала СВО и, по его словам, это ничего не изменит — санкционное давление и прочие элементы сохранят свою актуальность.

Также политолог добавил, что в нынешних реалиях крайне спорно и ненадежно делать какие-либо прогнозы. Многие из них попросту не сбываются, так как происходит быстрая смена политических решений.

Ранее также сообщалось, что политолог Сергей Марков высказался о законопроекте по увеличению налогообложения для покинувших Россию граждан, отметив, что такой закон был бы спроведливым. Он также отметил, что наблюдается моральный протест большинства против уехавших.

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