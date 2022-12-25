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Политолог назвал актуальным закон о повышении налогов для уехавших из России

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В государственной Думе работают над законом о повышении налогов для тех граждан, что покинули страну. Свое мнение по этому поводу высказал политолог Сергей Марков.

Как передает тв360, эксперт заявил, что по отношении к покинувшим Россию ощущается моральный протест большинства россиян. В связи с этим законопроект о повышении налоговой ставки для уехавших будет актуален. Марков также отметил, что ряд людей поддерживают подобную инициативу.

“Есть такой моральный протест большинства против уехавших. Он налицо. Часть людей считают их предателями, надо прямо сказать, они предательски повели себя в трудный для страны момент”, — отмечет политолог.

Однако он замечает, что число покинувших Россию незначительное, поэтому повышение ставки не окажет существенного влияния на бюджет страны.

Также эксперт затронул и юридическую сторону вопроса, которая, по его мнению, неоднозначно. Он напомнил, что уехавшие из страны граждане продолжают пользоваться различными социальными услугами, на которые идут налоги, например, медицинскими и образовательными. Марков находит в этом “некое противоречие”.

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