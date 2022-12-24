Петербуржцам рассказали, почему печень трески рекомендуется есть зимой

Печень трески является любимым деликатесом для многих петербуржцев. Часто можно услышать, что ее лучше есть зимой. О том, почему в зимнее время она приносит больше пользы рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Северной столицы.

Печень трески является ценным источником жирорастворимых витаминов А, D, Е и полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Продукт при этом обладает высокой калорийностью и противопоказан людям при некоторых хронических заболеваниях.

На основе печени трески разрабатываются многие профилактические препараты и биологически активные добавки, так как она состоит на 66% из жиров. Кроме того, сто грамм печени обеспечивают четыре с половиной суточных нормы потребления витамина А, половину дневной нормы витамина Е и 20% суточной потребности в витамине D.

Зимой, особенно в северных широтах, часто развивается недостаточность и дефицит жирорастворимых витаминов. Тогда организм становится более восприимчивым к инфекциям. Поэтому печень трески – настоящие “зимние сокровище”.

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