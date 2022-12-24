Петербуржцам рассказали об опасности роллов и суши

В Роспотребнадзоре Петербурга специалисты рассказали о том, чем может сулить поедание некачественно приготовленных популярных азиатских блюд, таких, как суши и роллы.

В пресс-службе Роспотребнадзора города рассказали, что роллы и суши, за счет множества входящих в них компонентов, богаты микроэлементами и витаминами. Однако при нарушении технологии приготовления суши и роллов и использовании некачественных или испорченных продуктов появляется высокий риск отравления.

Также стоит помнить, что высокая концентрация соли в составе соевого соуса и соленых рыбопродуктов могут привести к развитию гипертонии и заболеванию почек и суставов. А высокая концентрация йода может вызвать сбой в работе щитовидной железы.

Рыба и морепродукты имеют свойство накапливать токсины в местах обитания, поэтому чрезмерное употребления их в пищу может негативно сказаться на самочувствии.

Также специалисты советуют приобретать роллы и суши в проверенных местах и ограничить их потребление при заболеваний ЖКТ, сахарном диабете и инфекционных заболеваниях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что санитарный врач Елена Бабура посоветовала не есть холодец и соленные грибы на новогодних застольях.