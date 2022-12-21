Политолог назвал причины наплыва фейков на Петербург

В текущем, 2022-м, году Россия столкнулась с самой массовой в истории информационной атакой. Число уникальный фейков составило 3,7 тысячи, а число из упоминаний превысило отметку в 9,3 миллиона. В Петербурге было зафиксировано несколько десятков фейков за прошедший год, которые разошлись тысячами публикаций.

Так, чаще всего петербуржцы натыкаются на ложную информацию в соцсетях и мессенджерах. Чаще всего фейки связаны с темой политики. Политолог Дмитрий Солонников объяснил причину распространения фейков в Северной столице. По его словам, Петербург — это вторая столица России. Город располагает большим бюджетом и многим интересен с точки зрения и политики, и экономики, и межгосударственных процессов.

Для борьбы с фейками в 2022 году АНО “Диалог” создал фактчекинговую платформу “Лапша Медиа”. Данная платформа предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами.

Как отметил генеральный директор “Диалога” Владимир Табак, в наше время существует угроза не только информационной, но и национальной безопасности, когда требуется консолидация государства и гражданского общества. По его словам, “Лапша Медиа” предоставляет возможность получить достоверную информацию пользователям, которые сталкиваются с фейками. Так, с момента запуска платформы, уже поступило 86 тысяч запросов на проверку публикаций.

“Только при их своевременной отработке возможно создание безопасной информационной среды для граждан”, — отметил Табак.