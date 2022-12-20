Петербургский ЦУР опроверг более 30 фейков

В России в 2022 году число фейков достигло рекордных за всю историю 3,7 тысяч, а число их упоминаний перевалило за 9,3 миллионов. В сравнении с прошлым годом количество недостоверной информации в интернете в этом году выросло в 6 раз. Петербургский ЦУР выявил и опроверг более 30 фейков с начала этого года.

О борьбе с фейками рассказали на площадке МИА “Россия сегодня”. Так, руководитель Центра управления регионом в Санкт-Петербурге Елена Никитина отметила, что в городе на Неве было зафиксировано несколько десятков фейков, которые разошлись на тысячи публикаций.

По ее словам, ЦУР Северной столицы ежедневно активно мониторит инфополе на предмет фейковой информации. За текущий год ЦУР смог выявить и опровергнуть 33 фейка, которые разошлись почти 60 тысячами публикаций в СМИ и социальных сетях.

“Ключевая тема для фейков — политическая сфера. По ней ЦУР Петербурга зафиксировал 14 фейков. На втором и третьем месте — фейки о здравоохранении и социально значимых происшествиях. По СВО и частичной мобилизации было зафиксировано 8 фейков”, — поделилась Елена Никитина.

В свою очередь гендиректор АНО “Диалог Регионы” и АНО “Диалог” Владимир Табак отметил, что более половины пользователей встречают фейки не реже раза в неделю. Он также отметил, что фейки становятся все более правдоподобными, что подчеркивает необходимость устранения недостоверной информации.

Среди участников конференции также были Начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина и старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрей Лавров.