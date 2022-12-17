Петербуржцам напомнили об опасности выхода на лед

В Петербурге льдом сковало реки и каналы, однако прогулка по льду является рискованной для жизни. Горожанам напомнили об опасности и штрафах за прогулки по замерзшим рекам.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице напомнили, что с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года в годе был введен запрет выхода на ледовое покрытие водоемов. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей. На время действия запрета проводятся в усиленном режиме рейды во всех районах Петербурга.

В спасательной службе также напомнили, что выход не лед крайне опасен. Зачастую людей не останавливают штрафы, что приводит к крайне печальным последстиям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал петербуржцам, что в воскресенье днем с запада приблизится атмосферный фронт, который принесет снег. Однако к концу дня ожидается потепление. Также в городе на Неве сохраняются перспективы оттепели на следующей неделе.