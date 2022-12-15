Петербуржцам рассказали, что на выходных их ждет потепление

В Петербурге на выходных ожидается улучшение погодных условий. В регион может прийти потепление.

В Северной столице в воскресенье, 18 декабря, ожидается, что температура воздуха повысится до нуля градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, изменения ожидаются в воскресенье, когда днем с запада приблизится атмосферный фронт, который принесет снег. Однако к концу дня ожидается потепление.

Кроме того, синоптик отметил, что в регионе сохраняются перспективы оттепели на следующей неделе. По его словам, с отступлением антициклона сменится направление ветра и теплые воздушные массы, вероятно, прорвутся к Северной столице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге синоптическую ситуацию сформирует фронтальный раздел. В городе местами ожидается небольшой снег.