Синоптик рассказал, что в пятницу Петербург подморозит

В Санкт-Петербурге синоптическую ситуацию сформирует фронтальный раздел. В городе местами ожидается небольшой снег.

В четверг, 15 декабря, Северная столица находится в полосе атмосферного фронта. В регионе ожидается преимущественно облачная погода и небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что температура воздуха опустится до 6 градусов ниже нуля. Скорость южного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Эксперт отметил, что в пятницу, 16 декабря, в регионе без существенных осадков и подморозит, особенно в ночные часы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге автомобилистам стоит быть осторожнее на дорогах из-за возможной гололедицы 15 декабря. Также ожидаются порывы ветра до 15 м/с.