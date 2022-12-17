На Дворцовую площадь вернется “Новогодняя почта”

С началом следующей недели на Дворцовой площади в Петербурге будет работать “Новогодняя почта”. Любой желающий сможет бесплатно отправить новогодние и рождественские поздравления в любую точку страны.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, акция начнет работать с понедельника, 19 октября. Отправить поздравления петербуржцы смогут с 17:00 до 21:00. А торжественное открытие “Новогодней почты” состоится 20 декабря в 18:00.

Данный проект проходит в городе на Неве второй год подряд.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 17 декабря, в субботу, а Манежной площади с прилегающими к ней Малой Садовой улицей и Кленовой улицей, а также на Певчевском проезде и Конюшенной площади, открылась Рождественская ярмарка. Она будет открыта ежедневно и проработает до 9 января 2023 года. На ярмарке для петербуржцев и гостей города будут доступны каток, карусель, горка, фудкорты и фудтраки. Также там можно будет купить игрушки, сувениры, изделия народных мастеров и художественных промыслов. Аттракционы для посетителей бесплатные.