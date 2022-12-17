В субботу на Манежной площади открылась рождественская ярмарка

В эти выходные петербуржцы смогут посетить открывшуюся 17 декабря, в субботу, рождественскую ярмарку, на которой можно провести отдых с семей и присмотреть новогодние подарки.

Как сообщили в пресс-службе комитета промышленности города, ярмарка открылась на Манежной площади с прилегающими к ней Малой Садовой улицей и Кленовой улицей, а также на новых локациях — на Певчевском проезде и Конюшенной площади.

Она будет открыта ежедневно и проработает до 9 января 2023 года. На ярмарке можно будет приобрести игрушки, сувениры, изделия народных мастеров и художественных промыслов. Также на Кленовой улице будет работать каток и двухъярусная карусель. А на Манежной площади маленьких посетителей будет возить паровозик на колесах. На Певчевском проезде установили большую катальная горка общей длинной 65 метров. Все аттракционы — бесплатные.

На Манежной площади и Кленовой улице организованы фудкорт и фудтраки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, как правильно выбрать красную икру к новогоднему столу.