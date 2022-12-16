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Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать икру к праздничному столу

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Для многих икра, столь же неотъемлемая составляющая новогоднего стола, как и оливье или мандарины. Спрос на красную икру перед Новым годом всегда растет, поэтому выбирать ее нужно с умом.

Как рассказал Петрогрпад.ру, по словам начальника отдела надзора за реализацией пищевой продукции петербургского Роспотребнадзора Инны Соколовской, при покупке красной икры в первую очередь необходимо ознакомиться со сроками годности продукта, указанными на маркировке. Цвет красной икры может различаться, это зависит от породы рыбы. Однако важно помнить, что икринки должны быть целыми.

Также эксперт посоветовала петербуржцам приобретать икру только в проверенных местах. При малейших сомнениях – икру лучше не покупать. А если вышло так, что продукт уже куплен – отказаться от его потребления.

Определить подлинность икры можно поместив икринку в кипяток. Если она побелеет – значит она натуральная. А если растворится – значит подделка.

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