Смольный ответил на вопросы родителей о школьных каникулах

В Петербурге дети уйдут на зимние каникулы раньше из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Три четверти всех заболеваний приходится на детей. вице-губернатор ответила на вопросы родителей, касательно ранних каникул.

Как передает Neva.Today, учащиеся 1-4 классах в этом году закончат четверть раньше. вице-губернатор Ирина Потехина ответила на вопрос о увеличенных каникулах.

Так, на вопрос о дополнительных занятиях с 21 декабря она ответила, что школа должна работать в штатном режиме, но вместо уроков проводят допзанятия. Таким образом меняется только содержимое занятий, а не расписание.

В некоторых школах приняли решение об отмене новогодних елок, что расстроило детей. Потехина уточнила, что ранее запланированные мероприятия должны проводить по плану, так как главный санитарный врач Петербурга не отменял новогодних праздников.

Некоторые родители выразили непонимание, касательно того, почему на ранние каникулы уйдут только учащиеся 1-4 классов. На это вице-губернатор ответила, что многие родители не имеют возможность остаться с ребенком дома, поэтому школа продолжит работать в обычном режиме. Такую практику ввели еще в пандемию, это дает хороший эффект для разрыва цепочки заболеваний.