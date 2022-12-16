В Ленобласти школьники уйдут на каникулы на два дня раньше из-за разбушевавшегося гриппа

В Ленинградской области школьникам добавили к каникулам два дня, дабы они раньше вышли на зимние каникулы. Такое решение связанно с ростом заболеваемости гриппом.

Как передает “МК в Ленобласти”, в этом году у учащихся в школах 47-го региона зимние каникулы стартуют на два дня раньше, чем было установлено изначально. Так, детвора отправится на отдых не 28 декабря, как это было изначально, а 26 декабря. При этом последним учебным днем станет 23 декабря.

Повод для этого, увы, не особо веселый. Такое решение было принято в связи с ростом заболевших гриппом и ОРВИ.

Ранее мы также сообщали, что доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что в независимости каким гриппом заболел человек ему стоит сбивать температуру до вызова врача. Также врач отметил, что детям до 12 лет противопоказано давать асперин. Лучшим вариантом станет ибупрофен или нурофен в виде свечей. Также он сказал, что комплексное лечение после выявления точного вируса уже назначает лечащий врач.