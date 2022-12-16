Гребень антициклона обеспечит небольшой снег в Петербурге

В Петербурге в конце рабочей недели в пятницу, 16 декабря, не ожидается погодных потрясений. Город окажется под влиянием гребня антициклона, вытянувшегося с юго-востока.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, за счет этого погода будет преимущественно облачной, с небольшими прояснениями. Также преимущественно во второй половине дня в Северной столице пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в этот день составит -5...-7 градусов. В Ленобласти -5...-10. Ветер юго-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.

В субботу погода изменится мало, существенных осадков, по словам синоптика, не ожидается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава администрации Фрунзенского района Константин Серов рассказал, что жалобы жителей положительно влияют на качество уборки снега.