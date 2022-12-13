В Петербурге снова вводят масочный режим, но не из-за COVID-19

В Петербург вновь возвращается обязательное ношение медицинской маски в некоторых общественных местах и учреждениях. В этот раз причиной стал не коронавирус, а грипп.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора города, в Северной столице отмечается осложнение эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. По этой причине Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова 14 декабря подписала постановление, согласно которому вернется масочный режим.

Стоит отметить, что ношение маски станет вновь обязательным только в медучреждениях и социальных учреждениях. Также масочный режим будет действовать в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности. Срок масочного режима будет действовать с 14 декабря до особого распоряжения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге почти 60 школьных классов перешли на удаленку из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусом.