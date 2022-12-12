В Петербурге почти 60 школьных классов перешли на удаленку

В Петербурге в связи с ростом заболеваемости гриппом и COVID-19, а также на фоне прогнозов по их дальнейшему распространению, некоторые классы уже стали переходить на формат удаленного обучения.

Как пишет “МК в Питере”, в комитете по образованию поделились, что на сегодняшний день уже 59 классов учатся на удаленке. Но также было отмечено, что школы, полностью перешедшие на такой формат сейчас в городе нет.

Решение о временном переводе на дистанционное обучение принимается руководством каждого образовательного учреждения самостоятельно, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора. Согласно этим рекомендациям, на удаленное обучения переводят классы, когда из-за болезни на занятия не приходят более 20% учащихся.

По прогнозам медиков, в этом сезоне Петербургу не выйдет избежать эпидемии гриппа. А в Ленобласти даже были выявлены несколько случаев заражения свиным гриппом в конце осени.