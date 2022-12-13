В Петербурге утихнет снег и потеплеет

Петербург продолжит оставаться на периферии циклона “Биргит”, центр которого располагается сейчас над Финским заливом. Таким образом погода в городе будет преимущественно облачной, местами пройдет небольшой снег.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на вторник, 13 декабря, в Северной столице станет теплее. Температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. А по Ленобласти от -2 до -7. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Также синоптик добавил, что 14 декабря, в среду, в городе на Неве погода мало поменяется, также пройдет небольшой снег, а температура воздуха будет держаться на отметке в районе -5 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вечером в понедельник в Петербурге образовались 10-балльные пробки из-за сильной метели.