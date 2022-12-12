Из-за метели петербуржцы встали в 10-бальные пробки

Из-за обрушившихся на Петербург снежных метелей начало рабочей недели у горожан выдалось напряженным. В связи с непогодой многие петербуржцы утром были вынуждены плестись до работы в кошмарных пробках. Теперь же снегопад сковал город в вечерний час пик.

Как пишет Neva.Today, после прихода южного циклона “Биргит” Северную столицу атаковала метель. Непрекращающийся снегопад, сопровождаемый ветром, создал непростые условия на дорогах города.

Вечером в понедельник, 12 декабря, горожане встали в “мертвые” пробки. Особенно затруднительное положение наблюдается на улицах Центрального района.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве из-за ненастной погоды в виде снегопадов и ветра на 12 и 13 декабря ввели желтый уровень погодной опасности. Автомобилистов призвали быть крайне внимательными на дорогах и, по возможности, воздержаться от перемещений на транспорте. Пешеходов также призвали к бдительности.