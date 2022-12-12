Петербург поможет с усыновлением детей-сирот из ДНР

В Петербург два месяца прибыло первых 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 10 лет, из ДНР. В правительстве города пообещали помочь в усыновлении этих ребят, которые сейчас получают гражданство РФ.

Как сообщили в Смольном, в некоммерческих организациях города, занимающихся вопросами усыновления детей, отмечают, что уже есть приемные родители, готовые принять в семью ребят из ДНР. Однако пока остается не понятен механизм для потенциальных усыновителей.

В связи с этим, Смольный поручил главе Комитета по социальной политике проработать механику и оказать помощь в этом вопросе для организаций, помогающих найти сиротам семью.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге купят более 200 квартир, преднозначенных для етей-сирот, детей, которые состались без попечения родителей, а также льготных категорий граждан.