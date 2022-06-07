Для детей-сирот и льготников власти Петербурга купят 300 квартир

Конкурсы на приобретение квартир в собственность объявил комитет имущественных отношений. Эти квартиры предназначены для детей-сирот, детей, которые состались без попечения родителей, а также льготных категорий петербуржцев. Влачти планируют купить как в новостройках, так и на вторичном рынке.

В строящихся домах собираются купить 245 однокомнатных квартир, 28 студий, а также три трехкомнатные квартиры. Всего планируется приобрести до 11,5 тысяч квадратных метров жилья. Квартиры должны быть в многоквартирных домах, которые введут в эксплуатацию не позднее 2024 года.

Также квартиры будут покупать и в домах, которые расположены в домах не старше 1990 года постройки. Всего сейчас объявлено 30 таких электронных аукционов, а общая площадь до 1260 квадратных метров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что льготную программу для петербуржцев с заболеваниями сердца продлили.