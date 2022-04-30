Льготную программу для петербуржцев с заболеваниями сердца продлили

Проект «ДИСЛЕК», в рамках которого петербуржцы с болезнями сердца получали необходимые препараты, продлен. Как сообщили в комитете по здравоохранению, запущеннаяв декабре 2021 года льготная программа теперь позволит её участникам получать бесплатные лекарства в течение двух лет с момента постановки диагноза или проведения хирургического вмешательства.

В рамках программы лекарственные препараты могут получить пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения или инфарктом миокарда, который послужил показанием для операции аортокоронарного шунтирования. Также участниками программы становятся пациенты после ангиопластики коронарных артерий со стентированием или катетерной абляции сердца.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе определили гарфик работы льготных аптек в праздничные дни.