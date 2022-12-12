Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Конституции России

В России 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В связи с этим событием глава Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям региона.

Как передает online47, губернатор Ленинградской области поздравил ленинградцев с Днем Конституции РФ и отметил, что в регионе не только следуют букве Основного закона, но также сохраняют его нацеленность на конкретные нужды людей в каждом областном законе.

Также Дрозденко отметил, что обновленный Основной закон наполнил содержанием важные социальные обязательства, защитил семью и благополучие каждого человека.

Глава 47-го региона выразил благодарность жителям области за то, что ни вносят свой вклад в развитие страны и Ленинградской области.

Напомним, что ранее, 9 декабря, Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем Героев Отечества, а также с Днем освобождения Тихвина от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается в Ленобласти в тот же день.