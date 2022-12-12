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Циклон “Биргит” накроет Петербург снежными метелями

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В Петербурге начало рабочей недели отметится метелями и снегом Погодные условия в городе на Неве будут формироваться за счет активного южного циклона “Биргит”.

Как сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в понедельник, 12 декабря, в Северной столице ожидается снег, временами сильный, также возможны метели. Синоптик отмечает, что за это день в городе может выпасть от 8 до 13 миллиметров осадков.

Температура воздуха опустится до -5...-7 градусов. По Ленобласти от -5 до -10. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев предупреждали, что в начале недели в город вернутся снегопады и ветер с порывами до 25-28 метров в секунду.

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