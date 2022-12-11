Петербуржцам рассказали, что в начале рабочей недели в город вернуться сильные снегопады

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. На акватории Финского залива будет шторм, а скорость порывов ветра будет достигать 25-28 метров в секунду. На фоне этого в городе вернутся снегопады.

В Северной столице в понедельник, 12 декабря, на акватории Финского залива образуется шторм, а в Петербурге ожидается метель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

Синоптик рассказал, что первый снег упадет уже в начале дня, а снегопады ожидаются к вечеру. В связи с этим покров снега в городе может вырасти до 10-15 сантиметров.

Также Колесов предупредил автомобилистов о возможных заносах на дорогах из-за метели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Петербург окажется на периферии антициклона. В городе ожидается облачная погода без снегопадов.