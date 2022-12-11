В Петербурге вероятность снегопад в конце недели близится к нулю

Петербург окажется на периферии антициклона. В городе ожидается облачная погода без снегопадов.

Северная столица в воскресенье, 11 декабря, будет находиться под влиянием антициклона с северо-востока. В регионе сохранится облачная погода, а вероятность снегопадов будет близка к нулю. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик отметил, что температура воздуха опустится до минус шести градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет выше нормы и составит 764 мм ртутного столба.

В понедельник в регионе местами пройдут сильные снегопады. Однако теплее не станет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что активные атмосферные фронты обойдут Северную столицу стороной. Кроме того, в регионе не ожидается снегопадов, в области возможен слабый снег.